Истребители авиации Черноморского флота Су-27 засекли у границ России и вылетели на перехват самолета-разведчика ВВС США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа РФ.

Американский самолет был обнаружен дежурными силами ПВО на значительном удалении от границы. Российские военные непрерывно наблюдали за ним при помощи радиолокационных средств контроля. Затем для его перехвата в воздух поднялись многоцелевые истребители Су-27.

Российские самолеты приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США. После появления истребителей последний взял курс на удаление от государственной границы России.

При этом границу американский самолет не нарушил. Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Это уже третий подобный инцидент с американскими самолетами над Черным морем за последнюю неделю. 26 июня к границам РФ над Черным морем приближались три самолета ВВС США. В тот же день американский беспилотник вплотную подлетел к границам России на Кавказе.