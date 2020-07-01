Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который призван не допустить начисления штрафов и пени по кредитам во время карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 1 июля.

Как отмечается, соответствующий закон "О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)" №691-IX защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

С этой целью документ вносит изменения в "Заключительные положения" Хозяйственного кодекса и "Заключительные и переходные положения" Гражданского кодекса, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период карантина и/или в 30-дневный срок после его завершения выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит банком или другим кредитодателем, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такое просрочки.

Закон должен вступить в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 16 июня соответствующий закон, который запретил банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина, был принят Радой.

Также мы писали, что заемщики банков в условиях коронавирусного карантина все хуже платят по ранее оформленным кредитам. Чаще всего люди отказываются выплачивать займы из-за сокращений окладов и увольнений, реже - чтобы сберечь деньги на период карантина и обеспечить свою семью всем необходимым.