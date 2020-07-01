В четверг, 2 июля, на большей части Украины установится жаркая и солнечная погода. Осадки пройдут на западе. Грозовая полоса пронесется и по побережью Азовского моря.

Собрали прогноз погоды на завтра в Киеве, а также на побережье Азовского и Черного морей.

Погода в Киеве 2 июля

По данным Sinoptik.ua, завтра в Киеве жаркий день без осадков. Уже к 9 утра воздух прогреется до +25. Днем припечет до +30. К 9 вечера станет немного прохладней, до +25. Ночью +20.

Погода в Одессе 2 июля

По данным Gismeteo, в Одессе завтра ясный день без осадков. Утром термометры покажут +26. Днем воздух прогреется до +28. Ночью +22...+23.

Погода в Затоке 2 июля

На популярном курорте в Одесской области обещают жаркую и солнечную погоду. Днем до +26. Ночью +22...+23.

Погода в Бердянске 2 июля

По данным Sinoptik.ua, в Бердянске Запорожской области завтра переменная облачность без осадков. Днем будет припекать до +30. Ночью +23..+25.

Погода в Кирилловке 2 июля

Как передает Gismeteo, в Кирилловке Запорожской области завтра не обойдется без дождя, который может начаться уже с самого утра. Температура до +27...+28 днем и до +26 ночью.

Погода в Мариуполе 2 июля

По данным Sinoptik.ua, в Мариуполе Донецкой области утро будет ясным до +28. А вот днем набегут тучи, воздух прогреется до +31. К вечеру возможна гроза. Температура до +26.

Погода в Седово 2 июля

В Седово Донецкой области завтра жарко до +30, при этом ночью термометры покажут +26...+28. С 12:00 до 18:00 возможна гроза.

Погода в Скадовске 2 июля

В Скадовске Херсонской области завтра ясный день без осадков. Днем обещают температуру до +29, ночью тоже тепло: +24...+25.

Погода в Крыму 2 июля

По данным Sinoptik.ua, в Крыму завтра ясная погода без дождя. В Феодосии до +31 днем.

В Ялте до +31 днем и до +26 ночью.

В Алуште до +26 днем.

Ранее мы писали, что под Одессой зацвели водоросли в море и вода превратилась в "кисель".