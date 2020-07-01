После мая, который оказался для казны Украины дефицитным, июнь стал более удачным месяцем. Доходы государственного бюджета в первый месяц лета составили 131,19 млрд грн, что на 10,9% больше планового показателя и на 63,7% - прошлогоднего.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная Государственной казначейской службой (ГКСУ).

Так, общий фонд бюджета в июне получил 112,89 млрд грн – на 5,58% больше плана, и этот показатель на 57,5% больше прошлогоднего.

Это связано с тем, что в последнюю неделю июня ПриватБанк и НАК "Нафтогаз Украины" перечислили в госбюджет соответственно 24,46 млрд грн и 39,6 млрд грн, чем обеспечили рекордно высокие остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу июля – 75,7 млрд грн.

Уточняется, что таможня в июне принесла 21,65 млрд грн, что на 0,1% больше плана, но на 7,7% меньше показателя за июнь-2019.

Налоговые поступления, в которых учитываются и дивиденды госкомпаний, в июне превысили план на 7,7%, а прошлогодний показатель – более чем вдвое и составили 89,08 млрд грн.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в июне составило 11,63 млрд грн, тогда как в апреле и мае – по 12 млрд грн, а в июне прошлого года 13,59 млрд грн.

В целом, по данным Госказначейской службы, за первое полугодие 2020 года бюджет получил 519,45 млрд грн, что на 6,2% меньше плана, но на 2,5% больше прошлогоднего показателя за этот период.

В том числе в общий фонд за шесть месяцев этого года поступило 450,93 млрд грн - отставание от плана составило 7,8%, а превышение показателя за шесть месяцев 2019 года – всего 0,6%.

По итогам полугодия таможенные поступления составили 125,1 млрд грн, отставая от ожидаемого уровня на 21,4%, а от прошлогоднего – на 17,6%.

Всего за первое полугодие этого года было возмещено 75,06 млрд грн НДС, что на 10,3% меньше, чем за первое полугодие прошлого.

За первое полугодие-2020 ЕСВ вырос на 5,2% к первому полугодию-2019 и достиг 138,15 млрд грн. А налоговая недовыполнила план всего на 0,6% при поступлениях в 269,76 млрд грн, что на 24,9% больше показателя за январь-июнь-2019.

Напомним, Зеленский подписал закон о выделении средств из бюджета на ремонт дорог.

Также мы писали, что госбюджет Украины недополучил 7 миллиардов из-за некачественного прогноза курса.