Прокуратура Одесской области направила в суд обвинение против совладельца старшего администратора и администратора одесской гостиницы "Токио-Стар", по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к пожару и гибели людей в ночь на 17 августа 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, 1 июля.

Как отмечается, во время следствия правоохранительные органы также сообщили о подозрении в аналогичном правонарушении второму совладельцу и ответственному за ремонт электросети гостиницы. Сейчас они находятся в розыске в связи с сокрытием от органов расследования.

По информации следствия, совладелец гостиницы - директор и конечный бенефициар юридического лица - организовал ее деятельность в нежилых помещениях ремонтного цеха бывшего трамвайного депо, что не соответствовало требованиям нормативно-правовых актов в области строительства.

Старший администратор гостиницы отвечала за соблюдение в отеле требований пожарной безопасности, а администратор работала в день возникновения пожара, но после срабатывания противопожарной системы неоднократно выключала ее и не обеспечила вызов спасателей и не предприняла мер по эвакуации жителей отеля.

Во время расследования правоохранители допросили 186 человек - свидетелей, очевидцев происшествия, потерпевших. Также было проведено опознание 9 погибших, 8 осмотров места происшествия, 11 обысков, 84 выемки документов, назначена и проведена 31 судебная экспертиза.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар". В результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

18 августа был задержан владелец гостиницы "Токио Стар" Вадим Черный. Он был уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. 20 августа Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде ареста.