В Соединенном Королевстве заявили, что предложат британское гражданство жителям Гонконга, о чем речь шла еще с лета прошлого года. Информацию подтвердил премьер-министр Борис Джонсон.

Об этом сообщает CNN.

Джонсон во время вопросов премьер-министру в парламенте сказал, что его правительство даст возможность подать заявку на британское гражданство гонконгским владельцам паспортов British National Overseas (BNO, британский национальный (заграничный) паспорт для лиц, проживающих за границей Королевства). Это касается прежде всего тем. кому грозит тюремное заключение за протесты.

Решение премьера связано с принятием в Китае 30 июня закона о национальной безопасности.

"Принятие и введение в действие этого закона является явным и серьезным нарушением китайско-британской совместной декларации. Это нарушает высокую степень автономии Гонконга и находится в прямом противоречии с основным законом Гонконга... Мы ясно дали понять, что, если Китай продолжит идти по этому пути, мы дадим возможность людям со статусом British National Overseas, въехать в Великобританию, чтобы остаться здесь жить и работать, а затем подать заявку на британское гражданство", - отметил Джонсон.

"Страна" сообщала о принятии закона, упомянутого Джонсоном.

Мы также приводили заявление властей США о том, что Гонконг потерял автономию в Китае.