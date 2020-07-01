Очередная попытка избрать меру пресечения Петру Порошенко стала новым посмешищем для властей - и уже второй по счету громкой пиар-акцией для бывшего президента.

Ему со второго раза так и не смогли избрать меры пресечения по "делу Семочко", которого экс-президент незаконно, по мнению ГБР, назначил замом главы разведки. Именно по этому эпизоду он стал подозреваемым в начале июня.

Первый суд должен был состояться еще 18 июня, но его перенесли на сегодня.

Правда, и сегодня дело закончить не удалось. Суд снова перенесли, и если Порошенко смогут выбрать санкцию 8 июля, то ходить под ней Петр Алексеевич будет всего один день - так почему-то попросили прокуроры.

В общем профанация уголовного преследования экс-президента продолжается.

"Страна" вела онлайн репортаж из Печерского суда. Представляем главные выводы из сегодняшнего заседания.

Пролог к позору. Первый день суда

Процесс над бывшим гарантом начал напоминать цирк еще 18 июня. Печерский суд Киева почему-то решил избирать ему меру только на восьмой день после вручения "пидозры".

Это позволило Порошенко собрать под стенами суда внушительную массовку и провести такой себе мини-майдан в центре Киева - да еще и с маршем к дому Зеленского через весь центр столицы.

При этом в самом суде происходило тоже нечто крайне странное. Сторона обвинения, которая хотела сначала закрыть Порошенко в СИЗО, внезапно потребовала для него наилегчайшей меры пресечения - личного обязательства. Правда, со сдачей загранпаспортов.

Непонятно, конечно, зачем было требовать ареста экс-президента по той статье, что ему вменяли (превышение власти при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко). Это ненасильственное преступление, и адвокаты Порошенко легко бы разбили в суде доводы обвинения.

Но когда прокуроры внезапно сменили меру пресечения на самую легкую, это вызвало ступор даже у сторонников Порошенко. Причем аргументация была удивительной: мол, подозреваемый - народный депутат, и под арестом он не сможет ходить в Раду. Как будто это не было известно раньше.

То есть либо прокуратура испугалась, что адвокаты разобьют неадекватную меру пресечения и ведомство будет выглядеть глупо. Либо же в последний момент откуда-то сверху поступил сигнал вычеркнуть СИЗО из повестки дня. Испугавшись, например, западных партнеров, которые к тому времени уже начали открыто "топить" за Петра Алексеевича.

Подлил масла в огонь и судья Сергей Вовк, который выслушав прокурора и Порошенко, перенес заседание на две недели - аргументируя, что у лидера "Европейской солидарности" умер отец.

Правда, тут даже защита Порошенко потребовала продолжать заседание. Однако Вовк закрыл суд и ушел. Хотя непонятно, как бы личное обязательство помешало Петру Алексеевичу сходить на похороны - которые к тому же были назначены на следующий день.

То есть власть еще в первый день суда обеспечила режим абсолютной лояльности Порошенко. И показала что готова идти навстречу всем его пожеланиям.

Добрый суд и "обосравшийся" прокурор. День второй

Сегодня этот судебно-уличный цирк продолжался. Порошенко привез под Печерский райсуд несколько сотен человек, депутатскую группу поддержки, а также супругу Марину. Причем риторика стала жестче, а обвинений в том, что нынешняя власть продалась России - больше.

"Они думали, что мы испугается, что мы будем прятаться, что мы никогда больше не выведем людей. Мы точно не дадим "пятой колонне" сдать в аренду правоохранительные органы и таким образом уничтожить Украину", - заявил Порошенко.

На митинге также выступил недавно примкнувший к "Европейской солидарности" Александр Турчинов, который извинился, что он и Порошенко не успели "извести предателей" во время своего нахождения у власти.

Пока на улице разливались потоки желчи в адрес президента Зеленского и генпрокурора Венедиктовой, в суде продолжилась игра в поддавки с Порошенко. Прокурор запросил меры пресечения не на два месяца, как обычно принято, а до конца следствия... 10 июля.

То есть "личное обязательство" бы действовало для экс-гаранта всего девять дней.

Однако судья Вовк счел, видимо, что и это многовато. И перенес суд на 8 июля, чтоб заслушать понятых, при которых Порошенко вручали подозрение. То есть меру пресечения изберут за день до ее окончания. А пока подозреваемый Порошенко будет разгуливать вообще без всяких ограничений на свободе - и сможет даже выезжать за кордон.

Интересно, что все эти жесты в пользу подсудимого тот нисколько не ценил. Порошенко постоянно перебивал и прокуроров, и судью. А в отношении одного из подчиненных Венедиктовой экс-президент даже предположил, что тот "обосрался".

Не лучше вели себя его депутаты, задирая сидевших в зале людей и требуя выставить их из помещения. При этом прокуроры продолжали оказывать Порошенко знаки своего внимания - и как могли облегчали его положение.

Почему сливают "дело Семочко"?

О том, что подозрение по делу Семочко не имеет перспектив, говорили еще с момента его вручения. Слишком незначительный эпизод решили расследовать. Очевидно, что это надуманный предлог - хотя есть куда более серьезные поводы.

Взять хотя бы дело отправки моряков в Керченский пролив, по которому "Страна" публиковала подтверждающие состав преступления выводы экспертизы.

То есть было понятно, что из "нафталина" достали нечто такое, за что Порошенко посадить будет почти нереально. Зато можно будет имитировать требуемое обществом наказание бывшего президента (тюрьму для Порошенко одобряет более половины опрошенных украинцев, согласно результатам исследования КМИС).

Однако, как показал суд, даже сымитировать процесс против бывшего президента власть и генпрокуратура не в состоянии. То она шарахается от СИЗО до личного обязательства. То даже это обязательство сокращается до одного дня.

Параллельно Порошенко пользуется всеми этими ошибками каждое судебное заседание. Получая новый импульс для сплочения своих сторонников, а также уже официальный статус "гонимого" новой властью.

Шарахания и явный испуг властей можно объяснить тем, что за Порошенко начало "топить" демократическое крыло американского истеблишмента.

Этого, видимо, на Банковой не ожидали - наоборот рассчитывая усыпить бдительность США расследованием по делу "токсичного" с точки зрения Запада Семочко (журналисты, финансируемые на гранты, провели расследование против разведчика, выявив у него и его семьи тесные связи с анексированным Крымом).

Однако Петр Алексеевич, как показывают недавно опубликованные переговоры с Байденом, был человеком, который долгие годы действовал по прямой указке из США. И в Вашингтоне не намерены пока "сливать" столь лояльного к себе человека. Который к тому же претендует на роль главного "гетьмана" промайдановской оппозиции против Зе.

Как уже рассказывала "Страна", у этой оппозиции уже зреют планы осенью серьезно пошатнуть или вообще свергнуть президента с его поста через акции протеста осенью - при молчаливом согласии курируемых на Западе "соросят". Детальнее об этом - в нашей статье Выборы и бунт. Зачем Турчинов возглавил штаб партии Порошенко.

Очертания этого бунта уже проступают на судах против Порошенко - которые в таком виде нисколько ему не вредят, а лишь создают образ "жертвы репрессий". И позволяют сплачивать актив против действующей власти. Которая сама подарила Порошенко столько поводов для самопиара.