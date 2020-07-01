Украинец, которому отказали во въезде в Латвию из-за закрытых внешних границ Евросоюза, попытался предложить местным пограничникам взятку. Теперь он вынужден будет провести два месяца в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Латвии.

В Латвии приговорили к 2 месяцам лишения свободы украинском, который попытался дать взятку пограничникам.

Так, 28 июня на пункте пропуска "Силена" на границе Беларуси и Латвии 51-летнему украинцу отказали во въезде. Пограничники мотивировали это тем, что внешние границы ЕС остаются закрытыми. После этого украинец попытался дать пограничникам взятку, протянув им страховой полис с вложенной в него купюрой в 50 евро.

За этот поступок его задержали и открыли уголовное производство за предложение взятки. Мужчину осудили на два месяца лишения свободы. Отметим, что латвийское законодательство предусматривает за такое нарушение наказание в размере до 5 лет лишения свободы, исправительных работ или штрафы.

Напомним, в Латвии украинцам с истекшими визами и разрешениями можно оставаться до 10 августа.

Также мы писали о том, как СБУ задержала украинских пограничников, которые брали взятки за пересечение границы во время карантина.