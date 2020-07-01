В среду, 1 июля в немецком городе Регенсбург скончался брат Папы Римского на покое Бенедикта XVI Георг Ратцингер. Ему было 96 лет.

Об этом сообщает "Радио Ватикана".



Георг Ратцингер тяжело болел, и 18 июня Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) прибыл к нему в Германию из своей резиденции - ватиканского монастыря Матерь Церкви, чтобы побыть с ним последние дни.

Георг Ратцингер родился 15 июня 1924 года в Плайскирхене и с 11 лет играл на органе в приходской церкви. В 1935 году он поступил в подготовительную семинарию, откуда в 1942 году был призван в Имперскую службу труда и затем в Вермахт, в составе которого воевал в Италии. Георг был взят союзниками в плен в 1945 году в Неаполе, где оставался несколько месяцев. В 1947 году вместе с братом Йозефом поступил в мюнхенскую семинарию. 29 июня 1951 года братья были рукоположены во священники. Георг Ратцингер был руководителем музыкальной капеллы Траунштайна, а затем хора «Regensburger Domspatzen» в Регенсбурге.

22 августа 2008 года мэр Кастель Гандольфо присвоил ему звание почетного гражданина этого городка.

Папа Бенедикт XVI признавался, что всю жизнь брат был для него товарищем и наставником, ориентиром и опорой.

Семья Ратцингеров

Георг Ратцингер был одним из первых, кто узнал о предстоящем отречении Бенедикта XVI за несколько месяцев до этого события. И первым, кто в в 2011 году сообщил миру, что его брат может оставить кафедру святого Петра, если посчитает, что эта миссия слишком тяжела для его физического состояния.

В мае "Страна" сообщала, что действующий Папа Римский Франциск провел первую после карантина мессу в соборе Святого Петра.

Мы также цитировали заявление Владимира Зеленского о том, что Франциск содействует освобождению из итальянской тюрьмы украинского нацгвардейца Виталия Маркива.