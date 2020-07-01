Глава Сумской областной государственной администрации Роман Грищенко получил выговор от президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий указ №261/2020 обнародован на сайте глава страны в среду, 1 июля.

"За недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций объявить выговор главе Сумской областной государственной администрации Грищенко Роману Сергеевичу", - сообщается в тексте указа.

Как известно Роман Грищенко - военный прокурор Харьковского гарнизона (с апреля 2018). Полковник юстиции. До назначения на Харьковщине он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

Напомним, военный прокурор Роман Грищенко был назначен главой Сумской ОГА в марте этого года.

Как сообщается, в сентябре прошлого года Зеленский объявил выговор двум заместителям бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.