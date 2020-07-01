Украинского журналиста Василия Муравицкого, против которого во времена Порошенко было сфабриковано дело о госизмене, выпустили из-под домашнего ареста под личное обязательство. Отметим, что рассмотрение производства длится уже три года, а международные правозащитники заявляли, что в статьях журналиста не было госизмены, а дело политическое.

Об изменении меры пресечения Муравицкий сообщил в Facebook.

"Как только прокурор начал приносить экспертизы, а не затягивать, Андрей Гожый подал три ходатайства и я... После года СИЗО и двух лет дом ареста... Под личным обязательством... Но это только начало. Окончательная победа ещё далеко впереди, смена меры ничего до конца не означает и нужна ваша поддержка", - написал он.

Напомним, Василий Муравицкий был арестован летом 2017 года по подозрению в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций.

Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Муравицкий вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Национальный союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права.