Комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал депутатам принять проект № 3650 постановления о создании и ликвидации районов в редакции Комитета.

Как сообщает "Интерфакс-"Украина", рекомендация была принята на заседании Комитета 1 июля.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения принять в целом с учетом предложений, которые были обсуждены и поддержаны на Комитете 30 июня и 1 июля с последующим технико-юридическим доработкой", - отметил председатель Комитета Андрей Клочко.

При рассмотрении проекта Клочко сказал, что субрегиональный уровень реформы децентрализации коснется прежде всего территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти.

"Многие переживают, что из-за образования нового района по какой-то справке придется ехать неизвестно куда. Но это не так. Услуги идут к людям, в громады. Это базовый уровень. Новые районы образуются, прежде всего, для более комфортного и компактного расположения местных органов исполнительной власти, прокуратуры, судов и т.д.", - успокоил парламентарий.

Ранее "Страна" публиковала карты нового деления на районы всех областей Украины.

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