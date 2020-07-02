На сегодняшний день Киев и 10 областей Украины не соответствуют новым критериям смягчения карантинных мер, действие которых началось 22 июня. При этом, по сравнению с данными на 1 июля, этот список покинула Одесская область, в которую на выходных съехались тысячи туристов из всей Украины.

Об этом в четверг, 2 июля, сообщила пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, критериям заполненности больничных коек (не более 50%) в госпиталях, которые принимают коронавирусных больных, не соответствует Закарпатская область (63,55%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (20,06) и Черниговская (14,95) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (24,10%), Закарпатская (18,52%), Ивано-Франковская (11,88%), Львовская (11,10%), Ривненская (19,85%), Хмельницкая (11,93%) и Черновицкая (11,35%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Волынская (24,48%), Донецкая (274,29%), Закарпатская (27,00%), Ивано-Франковская (15,93%), Харьковская (20,72%), Хмельницкая (45,87%) области, а также Киев (43,18%).

В Киеве заполненность составляет 47,01%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 82,88, доля позитивных ПЦР-тестов - 6,23%.

Отметим, что с самого начала лета отдыхающие на выходных штурмуют Одессу, с самого утра у пляжей не припарковаться, несмотря на карантин. А на длинных выходных в честь Дня Конституции в Одессу рванули тысячи отдыхающих, особенно много - из Киева. В результате в праздничные дни за нарушение карантина в Одессе оштрафовали три топовых ночных клуба и пять рынков.