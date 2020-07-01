После вчерашнего укрепления в среду гривня на межбанке обвалилась
В среду, 1 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 26,87 грн/$1 с 26,70 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс-Украина".
Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,86-26,88 грн/$1. Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 1 июля снизился до 26,7536 грн/$1 с 26,6649 грн/$1 во вторник.
На 2 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни до 26,7700 грн/$1 с 26,6676 грн/$1 накануне.
Кроме того, Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 июля 2020 года:
- BYN 1 белорусский рубль 11.0826
- USD 1 доллар США 26.77
- EUR 1 евро 29.9971
- JPY 10 японских йен 2.4927
- PLN 1 польский злотый 6.7297
- MDL 1 молдавский лей 1.556
- ILS 1 новый израильский шекель 7.7477
- RUB 10 российских рублей 3.7644
- RON 1 румынский лей 6.2016
- TRY 1 турецкая лира 3.9049
- HUF 100 венгерских форинтов 8.4581
- GBP 1 фунт стерлингов 33.1734
- CZK 1 чешская крона 1.1246
- SEK 1 шведская крона 2.8596
- CHF 1 швейцарский франк 28.2161
- CNY 1 китайский юань женьминьби 3.7877
Напомним, "Страна" подробно писала о том, что будет с курсом доллара в Украине в июле.
Также сообщалось, что к концу прошлой недели доллару дали подешеветь к гривне.