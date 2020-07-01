В среду, 1 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 26,87 грн/$1 с 26,70 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс-Украина".

Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,86-26,88 грн/$1. Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 1 июля снизился до 26,7536 грн/$1 с 26,6649 грн/$1 во вторник.

На 2 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни до 26,7700 грн/$1 с 26,6676 грн/$1 накануне.

Кроме того, Нацбанк установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 июля 2020 года:

BYN 1 белорусский рубль 11.0826

USD 1 доллар США 26.77

EUR 1 евро 29.9971

JPY 10 японских йен 2.4927

PLN 1 польский злотый 6.7297

MDL 1 молдавский лей 1.556

ILS 1 новый израильский шекель 7.7477

RUB 10 российских рублей 3.7644

RON 1 румынский лей 6.2016

TRY 1 турецкая лира 3.9049

HUF 100 венгерских форинтов 8.4581

GBP 1 фунт стерлингов 33.1734

CZK 1 чешская крона 1.1246

SEK 1 шведская крона 2.8596

CHF 1 швейцарский франк 28.2161

CNY 1 китайский юань женьминьби 3.7877

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что будет с курсом доллара в Украине в июле.

Также сообщалось, что к концу прошлой недели доллару дали подешеветь к гривне.