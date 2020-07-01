Новые квартиры получили еще далеко не все пострадавшие от взрыва многоэтажки на Позняках в Киеве. В первую очередь, жилье получили семьи, у которых есть маленькие и несовершеннолетние дети. Но, как оказалось, дома, в которых выдают квартиры еще не введены в эксплуатацию.

Об этом "Стране" сообщила Марина Писаненко, которая проживала в этом доме на 7 этаже.

Девушка рассказала, что квартиру от президента Зеленского ее семья пока не получила. А те, кто получил, не смог сразу туда попасть. По ее словам, новая квартира должна быть меньше по метражу, чем прежняя. По крайней мере, так говорят местные власти.

“На каждую пострадавшую квартиру выдадут по 50 тысяч гривен компенсации. Мы пишем заявление, и все члены семьи дают на это письменное согласие. Пока все в процессе, пишут заявления", - отметила девушка.

По словам Марины, жильцам пообещали, что каждые 10 дней будет новая партия квартир, однако, дом, в котором их выдают, еще не введен в эксплуатацию.

"Первыми жилье получили те, у кого есть дети и несовершеннолетние. В первые дни кто поехал на новые квартиры, туда не попал, потом как-то начали пускать. Как я понимаю, дома, где дают квартиры, пока не введены в эксплуатацию. Это очень странно. И таких странностей много. Вроде как их пытаются исправить. Но пока все далеко неидеально”, - подытожила Марина Писаненко.

Напомним, в результате взрыва в многоэтажке на Позняках, без жилья остались 125 человек. Повреждено в результате инцидента 40 квартир.

После этого президент Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших от взрыва дома на Позняках. Кроме того, он попросил мэра Киева Виталия Кличко, который также присутствовал на мероприятии, сделать ремонт в новых квартирах, которые получат потерпевшие.

Кроме того, первые семьи, которые лишились жилья после взрыва, уже увидели свое новое жилье. Они переедут в жилой комплекс расположенный вблизи парка "Феофания". Однако в квартирах пока лишь только голые стены.