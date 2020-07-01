На заседании об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки, которое проходило в Печерском суде Киева, подозреваемый пытался шутить. В частности, он отпустил сортирную остроту в адрес прокурора.

Видеозапись с шуткой экс-президента прозвучала в ходе суда.

"Отпустите прокурора в туалет, потому что он обосрался", - сказал бывший глава государства и спустя несколько секунд добавил "обосрался, сука".

Вообще лидер "Европейской солидарности" в ходе судебного заседания вел себя некорректно, не только позволяя себе шутки ниже плинтуса, но и часто с места перебивая прокурора. Кроме того, бывший президент просил дать прокурору воду, поскольку у того якобы повысилось давление.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, в чем именно обвиняют Порошенко по делу о назначении Семочко.

Мы также сообщали, что заседание закончилось ничем и было перенесено на 8 июля.