В среду, 1 июля, полиция выдворила из Украины "вора в законе" Тенгиза Чарая, известного как "Тенго Гальский" и "Тенго Питерский". Ему запретили на 23 года въезжать на территорию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, видео опубликовано в YouTube.

"Сегодня, 1 июля, "вор в законе" по кличке "Тенго Гальский" выдворен за пределы Украины с запретом въезда в Украину на 23 года...", - сообщили правоохранители.

Отметим, что задержали "вора в законе" еще осенью прошлого года. Он сообщил правоохранителям, что осуществляет "дружеский визит к старым друзьям" в Киеве.

По данным полиции, криминальный авторитет ехал в столицу, чтобы встретиться с лицами из уголовной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков.

По решению суда он был помещен в госучреждение "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине" с последующим принудительным выдворением.

Напомним, по данным главы МВД Арсена Авакова, воры в законе контролируют 80% угонов автомобилей и около 60% квартирных краж.

Также мы писали, что Рада ввела уголовную ответственность для воров в законе.