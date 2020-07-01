Из Украины выдворили известного вора в законе "Тенго Гальского"
В среду, 1 июля, полиция выдворила из Украины "вора в законе" Тенгиза Чарая, известного как "Тенго Гальский" и "Тенго Питерский". Ему запретили на 23 года въезжать на территорию Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, видео опубликовано в YouTube.
"Сегодня, 1 июля, "вор в законе" по кличке "Тенго Гальский" выдворен за пределы Украины с запретом въезда в Украину на 23 года...", - сообщили правоохранители.
Отметим, что задержали "вора в законе" еще осенью прошлого года. Он сообщил правоохранителям, что осуществляет "дружеский визит к старым друзьям" в Киеве.
По данным полиции, криминальный авторитет ехал в столицу, чтобы встретиться с лицами из уголовной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков.
По решению суда он был помещен в госучреждение "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине" с последующим принудительным выдворением.
Напомним, по данным главы МВД Арсена Авакова, воры в законе контролируют 80% угонов автомобилей и около 60% квартирных краж.
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