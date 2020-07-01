В Ренийском районе Одесской области мужчина до смерти избил своего соседа костылем из-за долга.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона в среду, 1 июля.

Сообщается, что подозреваемый дал своему знакомому 200 гривен и попросил купить ему ячменя из-за проблем со здоровьем. Сосед выполнил просьбу, однако не вернул ему 115 гривен, а вечером снова пришел к нему домой и предложил выпить за его счет водки. После этого хозяин дома привязал гостя веревкой к кровати и избил его костылями. Затем он вывел пострадавшего во двор, а сам вернулся домой отдыхать.

В результате травматического шока, вызванного множественными переломами ребер, мужчина скончался.

65-летний подозреваемый был задержан и у него изъяли вещественные доказательства. Своей вины он не отрицал. Ему сообщили о подозрении по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего, ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в мае под Киевом судили убийцу, который забил до смерти доской своего знакомого.

Также мы писали, что во Львовской области бандиты ночью ворвались в дом к бывшему голове села и избили его до смерти.