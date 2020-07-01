Заседание суда по Порошенко перенесли на 8 июля
Печерский суд Киева, который сегодня избирает меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки, отложил заседание.
Новое заседание назначено на 11:00 8 июля (среду следующей недели).
С фабулой дела о назначении Семочко можно ознакомиться по ссылке.
Как писала "Страна", на сегодняшнем суде прокуратура просила отпустить лидера "Европейской солидарности" под личное обязательство на время расследования - до 10 июля.
Также мы рассказывали, что Порошенко сегодня успел еще побывать и на допросе в Государственном бюро расследований - в качестве подозреваемого по тому же делу о назначении Семочко. В ГБР нардеп отказался от дачи показаний.
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