Печерский суд Киева, который сегодня избирает меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки, отложил заседание.

Новое заседание назначено на 11:00 8 июля (среду следующей недели).

С фабулой дела о назначении Семочко можно ознакомиться по ссылке.

Как писала "Страна", на сегодняшнем суде прокуратура просила отпустить лидера "Европейской солидарности" под личное обязательство на время расследования - до 10 июля.

Также мы рассказывали, что Порошенко сегодня успел еще побывать и на допросе в Государственном бюро расследований - в качестве подозреваемого по тому же делу о назначении Семочко. В ГБР нардеп отказался от дачи показаний.