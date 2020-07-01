Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять закон "О медиа" в первом чтении. Пять членов комитета парламента проголосовали против.

Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, на станице в Facebook, а также сообщается на странице комитета в Facebook.

Соответствующее решение приняли на заседании комитета. Томиленко добавил, что за такое решение проголосовало большинство нардепов от "Слуги народа".

"Законопроект "О медиа" поддержан как "доработанный" к первому чтению. "За" - "Слуга народа" (в лидерах - Никита Потураев и Евгения Кравчук). Воздержался - Гео Лерос ", - говорится в сообщении.

По словам председателя НСЖУ, против проголосовали Александр Абдуллин ( "Батькивщина"), Ирина Констанкевич ("За будущее") и Юрий Павленко, Ренат Кузьмин и Александр Качный ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Ранее "Страна" перечисляла, какие запреты для СМИ были в первом варианте закона о медиа. В законопроекте есть ряд ограничений - в частности, в структуре новостей, их содержании, а также языке. Также мы писали, что Национальный союз журналистов Украины требует снять данный законопроект и под этим обращением уже подписываются журналисты.

Кроме этого, мы описывали, как переписали законопроект к первому чтению.