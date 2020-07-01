В городе Мелитополь Запорожской области казаки хотят в качестве народной полиции охранять общественный порядок. Правоохранители заявляют, что патрулировать, проводить задержания и составлять админпротоколы казаки самостоятельно не могут.

Так, по данным РИА Мелитополь, в понедельник, 29 июня, в городе торжественно открыли "канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового".

Предполагается, что она станет местом проведения общего собрания для казаков, координации их действия в направлении патриотического воспитания молодежи в национальном духе и казацких традициях.

"Мы готовим формирование, которое в качестве народной полиции, будет осуществить охрану общественного порядка. Такие функции мы выполняли и ранее: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях. Сегодня ведем переговоры с председателем Новенского сельсовета, Бердянской погранзаставой", – рассказал атаман Мелитопольского куреня Игорь Лысенко.

Лысенко считает, что казаки, как и правоохранители, имеют право проводить задержание и составлять админпротоколы, а неповиновение казаку приравнивается к неповиновению полицейскому.

Впрочем, как сообщает "Радио Свобода", в полиции региона такую возможность уже опровергли.

"В настоящее время общественное формирование в соответствии с действующим законодательством не зарегистрировано. Только после регистрации возможно обсуждение сотрудничества с правоохранительными органами. Деятельность таких общественных формирований осуществляется только с привлечением сотрудников полиции", – рассказали правоохранители.

Напомним, недавно в Мелитополе полицейский зашел в супермаркет без маски. Покупатели сдали его "на руки" коллегам.

Также мы писали, что в прошлом году жители Мелитополя устроили самосуд над виновником жуткого ДТП.