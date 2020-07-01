"Укрзализныця" запустила еще шесть поездов дальнего сообщения в курортные украинские города Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в среду, 1 июля.

Так, были запущены следующие поезда:

Поезд №375/376 Харьков-Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля. Поезд №86/85 Львов-Новоалексеевка отправится со Львова 5 июля, из Новоалексеевки - 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября – через день. Поезд №88/87 Ковель-Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по непарным числам, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по парным. Поезд №110/109 Львов-Херсон будет курсировать ежедневно со Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля. Поезд №261/262 Харьков-Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по непарным числам, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по парным. Поезд №282/281 Хмельницкий-Геническ будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

Продажа билетов осуществляется через официальный сайт компании и в ж/д кассах.

Напомним, на прошлой неделе в "Укрзализныце" сообщили, что на лето запустит дополнительный поезд "Интерсити" Киев-Одесса.

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