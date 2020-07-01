В Киеве в многоэтажке на Позняках, где произошёл взрыв газа, спустя полторы недели нашли кошку. Чтобы поймать домашних питомцев в доме поставили ловушки, и таким образом, животное нашлось.

Об этом "Стране" сообщила Марина Писаненко, хозяйка кошки, которая проживала в этом доме на 7 этаже.

По словам Марины, вчера состоялась встреча с Ярославом Лагутой, главой Дарницкой районной администрации, и мэром Киева Виталием Кличко. Выяснилось, что одна из организаций по защите животных поставила ловушки, чтобы поймать домашних питомцев, которые остались в доме после взрыва. Таким образом нашлась ее кошка.

"Сегодня днем поймали мою кошку Умку. Она жива, ура, но очень напугана. Папа снял видео, как она вылезла из-под дивана выпить воды. Насколько мне известно, ловят ещё одного кота, и вроде по животным все", - рассказала Марина.

Также девушка добавила, что квартиру от президента ее семья пока не получила. А те, кто получил, не смог сразу туда попасть.

Марина рассказала, что новая квартира будет не меньше по метражу, чем прежняя. По крайней мере, так говорят местные власти. “На каждую пострадавшую квартиру выдадут по 50 тысяч гривен компенсации. Мы пишем заявление, и все члены семьи дают на это письменное согласие. Пока все в процессе, пишут заявления", - отметила девушка.

По словам Марины, жильцам пообещали, что каждые 10 дней будет новая партия квартир.

"Первыми жилье получили те, у кого есть дети и несовершеннолетние. В первые дни кто поехал на новые квартиры, туда не попал, потом как-то начали пускать. Как я понимаю, дома, где дают квартиры, пока не введены в эксплуатацию. Это очень странно. И таких странностей много. Вроде как их пытаются исправить. Но пока все далеко неидеально”, - сообщила "Стране" Марина Писаненко.

Напомним, взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня. В результате взрыва без жилья остались 125 киевлян, которые жили в квартирах одной из секций дома. Жертвами взрыва стали пять человек.

Стоит отметить, что первые семьи, которые лишились жилья после взрыва, уже увидели свое новое жилье. Они переедут в жилой комплекс расположенный вблизи парка "Феофания". Однако в квартирах пока лишь только голые стены.