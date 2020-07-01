Вчера в сети начали появляться сообщения СМИ о решении популярной сети кофеен "Starbucks" открыть несколько своих заведений в Киеве в этом месяце. Однако, как выяснилось сегодня, они оказались розыгрышем.

Об этом сообщил онлайн-журнал о предпринимательстве "Mc.today", который и запустил фейк.

Как отмечается, издание решило таким образом узнать, как украинские СМИ проверяют информацию. Для этого они разослали пресс-релиз с выдуманной новостью о том, что в Киеве якобы открывается сеть кофеен Starbucks, в 50 редакций.

"С началом эпидемии коронавируса в украинском информационном пространстве стало еще больше не проверенной информации и откровенно ложных новостей. Докопаться до истины бывает сложно, но для журналистов это профессиональная обязанность. Редакция MC.today решила провести эксперимент, чтобы узнать, какие украинские СМИ лучше всех умеют проверять информацию", - написали в журнале.

"Starbucks" - американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле в 1971 году. На сентябрь 2018 года сеть Starbucks объединяла свыше 29 тысяч торговых точек в 75 странах мира, Украина в их число не входит.

Напомним, ранее исследование об объединении грекокатоликов и ПЦУ объявили фейком и списали на атаку хакеров.

Также мы писали, что в конце февраля мировые СМИ сообщили о коронавирусе у Папы Римского, однако новость оказалась фейком.