Маршрут поезда №020 "Киева-Лисичанск" продлят до города Попасная Луганской области, который находится рядом с линией разграничения, в 20 километрах от Золотого, где хотят открыть новый пункт пропуска на неподконтрольную территорию.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

"Вопрос курсирования поезда из Киева к Попасной мы начали обрабатывать еще до начала карантина и сейчас достигли согласия", - сказал глава ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, переговоры с руководством "Укрзализныци" уже завершились успешно, теперь нужно согласование со штабом Операции объединенных сил. На данный момент разрабатывается новое расписание курсирования поезда №020 "Киев-Пассажирский - Лисичанск" до города Попасная.

Отметим, что город Попасная расположен в 20 км от Золотого, где Украина еще с 2016 года планирует открыть второй в Луганской области пункт пропуска на неподконтрольную территорию. Сейчас пересечь линию разграничения в регионе можно только в Станице Луганской и только пешком. Автомобильное сообщение осуществлялось через пункты пропуска в Донецкой области.

Начиная с 2016 года украинская сторона минимум три раза уведомляла о готовности открыть дополнительный автомобильный пункт пропуска "Золотое". Однако все попытки сделать это были односторонними. Так, например, мы рассказывали о том, как это происходило в марте 2019 года.

А уже в октябре 2019-го председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в "ЛНР" согласилась на открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое". Впрочем, в Луганске эту информацию опровергли, заявив, что хотят открыть КПВВ в Счастье.

Пункт пропуска в Золотом обсуждается и в ходе заседаний Трехсторонней контактной группы. А в июне 2020 года полномочный представитель РФ на переговорах по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина не дает гарантий безопасности на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры к открытию новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом.