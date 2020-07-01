В четверг, 2 июля, на погоду в Украине будет влиять антициклон Valentin. Поэтому день будет солнечным, периодически - облачным. На Западной Украине вероятны локальные дожди с грозами.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"2 июля значительная часть Украины окажется под влиянием антициклона Valentin, поэтому будет много солнца и кучных веселых облаков. А вот локальные дожди с грозами пройдут на Западе Украины, а также местами в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму", - написала Диденко.

По ее словам, западные дожди приведет фронт циклона Thekla, который будет весь день располагаться над территорией континентальной Европы и даже спровоцирует 2 июля в Норвегии, недалеко от Осло, мокрый снег.

"Украинцам мокрый снег явно не грозит, в четверг в течение дня в большинстве областей предполагается +27...+33 градуса. Вернется жара и в Киев. В четверг максимально ожидается +30...+32 градуса, осадки маловероятны", - сообщила синоптик.

По данным Натальи Диденко, достаточно комфортным будет воздух в столице в субботу-воскресенье, в пределах +26...+28 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в 2020 году в Украине июль станет еще жарче июня.

Также мы писали, что в июне жара в Киеве побила пять температурных рекордов.