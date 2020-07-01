Экс-депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Василий Ганыш, которого приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену, был арестован при содействии прокуратурой автономии.

Об этом в среду, 1 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры АРК в Телеграме.

"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе. Сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша виновным в совершении госизмены. Его приговорили к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Он был задержан в апреле 2015 года на пропускном пункте Каланчак во время попытки экс-депутата въехать на территорию Херсонской области. В свое время он был предъявлен общественности как первый "живой" актив следствия из почти восьми десятков депутатов законодательного органа Крыма, подозреваемых в госизмене.

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