Прокуратура на суде по избранию меры пресечения для экс-президента Петра Порошенко, который подозревается в незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки, попросила отпустить его под личное обязательство на время расследования - до 10 июля.

Об этом стало известно во время трансляции заседания суда.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем в Печерском суде Киева, где сегодня Порошенко избирают меру пресечения.

Напомним, ранее Офис прокурора заявил, что будет требовать взять Петра Порошенко под стражу, однако уже во время суда 18 июня обвинение потребовало для него личное обязательство с запретом покидать Украину вместо ареста.

Как сообщалось, сегодня, 1 июля, перед судом Порошенко побывал в Госбюро расследований. Позже в ГБР заявили, что он отказался давать показания и получать повестки на новые допросы.