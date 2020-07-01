Не утихает скандал вокруг высказываний Галины Третьяковой, депутата партии "Слуга народа" и главы Комитета Рады по вопросам социальной политики, которая заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества и подняла вопрос о стерилизации граждан без дохода.

После этого профсоюзы уже потребовали ее отставки, а во фракции обсуждают необходимость снятия Третьяковой с должности главы комитета.

Однако сама нардеп уже заявила, что уходить не собирается. "Страна" спросила "слуг народа", как они оценивают высказывания Третьяковой и будут ли голосовать за ее снятие с должности главы Комитета по вопросам социальной политики.

Макс Бужанский, депутат фракции "Слуга народа":

"Не обладаю информацией, зарегистрировали ли постановление о снятии Галины Третьяковой с должности главы комитета. Могу предположить, что слова Третьяковой являются вырванными из контекста, хотя я категорически их не одобряю. Видимо, в этом разница скандала Третьяковой со скандалом, в который попал Богданом Яременко (журналисты сфотографировали, как депутат в Раде переписывался с девушками коммерческого секса - Ред.).

Фракция ещё ни разу не собиралась с тех пор. Но мне кажется, что Третьяковой стоило бы уйти с должности. Есть вещи, которые человек не произнесёт никогда и ни в каком контексте".

Максим Бужанский. Фото: "Страна"

Роксолана Пидласа, депутат фракции "Слуга народа":

"Думаю, что Галину Третьякову не нужно снимать с должности. Если вопрос поднимут на фракции, то я буду против ее отставки. Да, Богдана Яременко после скандала сняли с должности главы комитета, но Галина не сделала ничего плохого и незаконного, в отличи от Богдана. Хотя он тоже, как говорят, понял, в чем его ошибка, и извинялся.

А Галина объяснила, что не имела в виду того, что ей приписывают в СМИ. Так бывает, когда у людей нет цели кого-то обидеть, а на том конце провода происходит дискоммуникация, и ваш собеседник понимает не то, что человек хотел сказать. В таких случаях люди извиняются, я тоже приношу извинения, если кого-то случайно обижаю".

Роксолана Пидласа. Фото: Facebook нардепа

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

"Нужно решать этот вопрос на заседании фракции. Но пока непонятно, когда у нас состоится заседание. Я хочу услышать от Третьяковой всю аргументацию. Вижу несколько вариантов выхода из этой коммуникационной проблемы. Как минимум, нужно извиниться перед теми людьми, которых это могло обидеть. К сожалению, у нас не все понимают, что необходимо это делать.

Я приношу извинения от нашей фракции всем украинским гражданам, кого могло обидеть высказывание Третьяковой. Нужно говорить от души, если чувствуешь, что нужно попросить прощения у людей. Политтехнологи говорят, что извиняться нельзя, так как это плохо влияет на рейтинги. Я так не считаю: если ты просишь прощения искренне, то люди это оценят".

Александр Качура. Фото: Facebook нардепа

Роман Каптелов, депутат фракции "Слуга народа":

"Она извинилась. А решение - оставлять Третьякову на должности главы комитета или нет, - будем принимать на фракции, если поставят этот вопрос. У нас есть правило во фракции: если больше 70% будут голосовать за или против, то я буду поддерживать. Но я пока вижу, что слова Третьяковой вырваны из контекста.

Политик должен заботиться о своих высказываниях. Как политик она не должна была говорить подобное. Но если исследовать, что именно она сказала, то она говорила о практике иностранных государств. Ей либо вообще не стоило это говорить, либо говорить, но ещё раз указывая, что это опыт других стран, а мы хотим по-другому. Я вообще считаю, что этот скандал - информационный заказ. Третьякова освещает вопросы профсоюзов, она - локомотив изменений по вопросам функциональности профсоюзов. Против неё отрабатывают заказ, чтобы она не продвигала определенные законопроекты".

Роман Каптелов. Фото: Facebook нардепа

Напомним, "Страна" подробно писала о скандале с Галиной Третьяковой и ее высказываниями.

Также мы рассказывали, что Зеленский назвал Третьякову "торпедой" и возможной причиной провала "слуг" на местных выборах.