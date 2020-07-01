В суде по избранию меры пресечения экс-президенту Украины петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы СВР, прокурор зачитал фабулу обвинения.

По его словам, в 2018 году Петр Порошенко незаконно издал указ о назначении на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. О незаконности этого указа знал тогдашний глава СВР Егор Божок, поскольку было нарушено сразу несколько процедур, которые предусматривает закон.

В то время первым заместителем Божка был Андрей Алексеенко, и закон не предусматривал, что таких должностей может быть две.

При этом процедура назначения нового зама должна была быть следующей. Глава Службы внешней разведки Украины должен был подать представление на увольнение старого зама и назначение нового. Согласовать ее должны были в СНБО. Однако этого сделано не было. И Божко, зная о незаконности указа, представил нового зама коллективу и тот приступил к обязанностям. В итоге Семочко проработал в Службе внешней разведки с 03.08.18 по 19.04.19.

Главная претензия следствия в том, что незаконно назначенный Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну. Также за время работы ему незаконно выплатили 1,55 млн грн.

Также была озвучена и сумма ущерба государству от действий Порошенко - 557 тысяч гривен.

Прокуратура подозревает Порошенко в том, что он склонил главу Службы внешней разведки к превышению полномочий.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко на суде процитировал советского прокурор, его адвокаты требуют вызова Венедиктовой в суд.

Также мы сообщали, что сегодня Порошенко отказался давать показания и получать повестки на новые допросы.