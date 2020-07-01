В Ульяновской области России с территории Димитровградской исправительной колонии двое заключенных попытались сбежать за границу с помощью подкопа под стенами тюрьмы.

Об этом сообщает издание "Улпресса".

Так, осужденные сделали 20-метровый подкоп на территории канализационно-насосной станции колонии. За стенами тюрьмы их ждал сообщник, который должен бюл на машине отвезти сбежавших в Украину, организовав переход через границу. Однако побег совершить так и не удалось, так как подкоп был обнаружен сотрудниками исправительного учреждения.

В данный момент в колонии работает следственная группа. Материалы дела будут переданы в региональное управление Следственного комитета.

Напомним, по данным Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в 2019 году из украинских тюрем сбежали 20 зеков.

Также мы писали, что в прошлом году из колонии во Львовской области сбежали насильник и наркоторговец. Они могли приехать на такси в Киев.