В понедельник, 1 июля, Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала первые результаты голосования по поправкам к Конституции РФ. По состоянию на 15:00 за них свой голос отдали 74,54% россиян.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ЦИК РФ.

Так, на 15:00 1 июля в ЦИК обработали 0,92% бюллетеней по итогам голосования в восточных регионах России. Сообщается о 74,54% голосов "за" и 24.30% - "против".

Напомним, в России с 25 июля стартовал "марафон" голосования по поправкам к конституции. Люди могли приходить на избирательные участки на протяжении недели - до 1 июля. Поправки предусматривают, в числе прочего, обнуление президентских сроков Путина. "Страна" подробно писала, что это голосование значит для Украины.

Также мы писали, что Путин в поле подо Ржевом записал обращение о новой Конституции.