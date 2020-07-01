Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому за организацию передачи взятки в 5 млн долларов главам САП Назару Холодницкому и НАБУ Артему Сытнику за закрытие дела против него.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в среду, 1 июля.

"1 июля 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что местонахождение Злочевского на данный момент неизвестно, подозрение ему сообщили заочно - направили по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и телефонной связи.

Напомним, 12 июня в Украине разгорелся скандал из-за самой крупной взятки в истории страны в 6 млн долларов, которую хотели якобы вручить руководителям НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского - газового олигарха и министра экологии времен Януковича.

Как сообщалось, фигуранта этого дела Николая Ильяшенко взяли под стражу с залогом в 84 миллиона. Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему фигуранту дела Елене Мазуровой, которую арестовали с внесением залога в 120 млн гривен.