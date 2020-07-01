С 11 июля текущего года в связи с окончанием договора в эфире телеканала UA:ПЕРШИЙ утренняя программа "Доброе утро, страна!" прекращается выход в эфир. Об этом коллективу "Эра-медиа" сообщили чиновники Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

В то же время журналисты и коллектив в качестве главной причины закрытия программы называют выход в эфир новости о скандале и фактах международной коррупции, а также государственной измены со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко.

О закрытии программы стало известно еще в конце прошлой недели. В сообщении "Общественного" указывается, что вместо программы в утреннем слоте будут выходить детские программы, мультфильмы, марафон "Общественная студия" и выпуски новостей.

Программа выходила в прямом эфире с 06:30 до 09:30 с понедельника по воскресенье включительно.

"В июле 2019 стороны договорились о возможности продолжения сотрудничества сроком на один год. По условиям договора НСТУ не имеет права вмешиваться в редакционную политику программы "Эра-Медиа", однако имеет право мониторить выпуски и давать рекомендации в случае выявленных нарушений стандартов журналистики, которые недопустимы для Общественного вещателя. Автопролонгация отношений договором не предусмотрена", – сообщает "Суспільне".

Сегодня стало известно, что сотрудники "Эра-медиа" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявили о наступлении на свободу слова. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте компании.

В открытом обращении, которое опубликовал коллектив "Эра-медиа" отмечается, что журналисты вынуждены заявить о новой волне наступления на свободу слова в Украине, тотальной цензуре в СМИ и попытках закрыть рейтинговое телевизионное шоу общественного вещателя "Доброе утро, страна!".

"Ситуация с попыткой закрытия программы "Эра-медиа" – хороший тест для президента Зеленского: пойдет ли он по стопам своего предшественника, или же встанет на защиту свободы слова в Украине. Закрывать нужно коррупционеров, а не медиа", – отмечают журналисты.

В обращении отмечается, что чиновники ПАО "НОТУ" сообщили коллективу "Эра-медиа" о прекращении с 11 июля действия договора, в соответствии с которым утреннее шоу "Доброе утро, страна!" транслируется на UA:ПЕРШИЙ.

"...Как сообщили представители ПАО "НОТУ", публикация разговоров Порошенко и Байдена стала последней каплей терпения наблюдательного совета ПАО "НОТУ", – говорится в сообщении.

Авторы обращения считают, что представителями наблюдательного совета НОТУ являются лица, прямо зависящие от грантов и финансовой помощи от лиц и организаций, чья репутация пострадала в результате публикации известного телефонного скандала.

"То есть, вместо того, чтобы закрыть коррупционеров, власти решили закрыть медиа, которые об этих коррупционерах рассказывают. Однако "соросятам" из наблюдательного совета ПАО "НОТУ" нужно понять: какой бы неудобной была правда, журналисты ее показывают", – резюмируют в обращении.

Ранее мы уже сообщали, что в 2018 году на "Первом" закрывали утреннюю программу "Доброго ранку, Країно!", после того, как в ней появилась Юлия Тимошенко и заявила о якобы планах Порошенко сорвать выборы при помощи войны.