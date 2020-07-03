В связи с летним туристическим сезоном некоторые страны открывают въезд для граждан Украины.

В большинство государств, включая европейские, украинцы пока попасть не могут. Однако уже можно вовсю отдыхать в тех странах, где украинцы привыкли проводить летний отпуск.

"Страна" публикует список стран, открытых для посещения, и рассказывает, как обстоят дела с остальными.

Куда поехать без ограничений

Консульская служба Украины обнародовала интерактивную карту в помощь путешественникам. На ней отмечены режимы въезда для украинцев. Зеленым - въезд разрешен для всех, желтым - для определенных категорий, оранжевый - запрещен.

Режим въезда для украинцев в разных странах. Фото: tripadvisor.mfa.gov.uа

Совсем без ограничений (или без ограничений только для туристов) сейчас можно въехать в девять стран. Из них три - это популярные среди украинцев туристические направления.

Турция. В аэропорту всех прибывших осмотрят на предмет наличия симптомов Covid. В случае их выявления бесплатно проводится ПЦР тест. Обязательно наличия страхового полиса на Covid-19, который можно будет приобрести онлайн, у туроператора, при приобретении авиабилетов, а также в аэропорту Турции по прибытии.

Если тест положиельный, то нужно будет уйти на самоизоляцию в специальном номере отеля.

Более подробно о том, что происходит на курортах Турции в этом году - читайте в материале "Страны" "Все включено" за стеклом и номер без ключей. С 1 июля открывается Турция. Что изменится на отдыхе?

Египет. С 1 июля въезд разрешен. Но по возвращению в Украину нужно будет пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию, так как Египет относится к странам с высоким уровнем заражения.

Албания. Въезд разрешен, карантинные меры не предусмотрены.

Хорватия. Тем, кто забронировал отель или другое жилье - то есть туристам - без ограничений. Свободного же въезда пока нет (о чем ниже).

Афганистан. Въезд разрешен.

Таджикистан. Въезд разрешен.

Сербия. Въезд разрешен.

Замбия. Въезд разрешен.

Танзания. Въезд разрешен.

Въезд с ограничениями в страны Европы и США

Румыния. Разрешен въезд члена семей граждан Румынии или стран-членов ЕС, обладателям долгой или рабочей визы, транзитным пассажирам, путешественникам по причинам чрезвычайного характера и те, кто нуждается международной защите.

Польша. Туда как и раньше можно въезжать тем, кто имеет вид на жительство или разрешение на работу, либо приглашение от работодателя. С 1 июля Польша должна была отменить обязательный карантин для въезжающих из Украины, однако из-за роста числа заболевших в нашей стране, Варшава решила повременить.

От прохождения карантина после пересечения границы освободили только некоторые категории украинцев. Это студенты разных форм обучения, слушателях вузов последипломного образования, аспиранты, которые документально докажут на границе факт обучения в Польше.

Освободят от обязательного карантина членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Хорватия. Без туристической цели разрешен въезд для медработников, специалистов по уходу за лицами преклонного возраста, лиц, которым необходима срочная медицинская помощь, перевозчиков, полицейских при исполнении своих обязанностей, представителей международных организаций и международных воинских контингентов для выполнения своих функций.

Черногория. При условии негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного на протяжении последних 48 часов (подробно о тесте, который нужен украинцам для посещения Черногории, читайте здесь).

Греция. Разрешен въезд для украинцев, которые имеют вид на жительство в Греции (полный список требований греков для прибывающих иностранцев).

Великобритания. Въезд разрешен при наличии действующей визы.

Ирландия. Обладателям ирландской визы въезд разрешен. Гражданам Украины, путешествующим по Ирландии с целью туризма, можно въехать при наличии многократной британской визы. В таком случае первой страной въезда должна быть Великобритания.

Германия. Въезд для граждан Украины, которые являются членами семей гражданина ЕС или Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии) - с целью транзита в страну проживания. Также украинцам, которые имеют право на долгосрочное пребывание в государствах-членах ЕС при условии, что они вернутся в место обычного проживания.

И гражданам Украины, которые выполняют важные функции (дипломаты, члены экипажей самолетов, участники грузовых перевозок и т.д.).

Франция. Только украинцам, которые имеют вид на жительство или долгосрочную визу либо же членам-семей граждан Франции.

Испания. Въезд разрешен только для следующих категорий украинцев: владельцев долгосрочных виз, выданных одной из стран-членов ЕС, медработников, лиц, ухаживающими за пожилыми людьми, перевозчикам грузов, членов экипажа морских и воздушных судов, дипломатов. сотрудников международных организаций и гуманитарных миссий, студентов, обучающихся в Испании и имеющих разрешение на учебу или визу,

высококвалифицированных работников, прибывающих с целью выполнения неотложной работы, которая не может быть отложена или осуществлена ​​дистанционно. А также лиц, которые документально подтвердят наличие неотложных семейных обстоятельств

или въезда из-за форс-мажорных обстоятельств.

Португалия. Въезд разрешен для следующих категорий украинцев: обладателей вида на временное/постоянное жительство в Португалии (Cartão de Residência), дипломатам, членам экипажей самолетов, грузоперевозчиков, тех, кто оформил предварительно долгосрочную национальную визу в Посольстве Португалии в Украине с целью трудоустройства/учебы/воссоединения семьи.

Италия. Въезд запрещен, кроме украинцев, у которых есть вид на жительство в Италии.

Литва. Въезд разрешен для ограниченного круга украинцев. Пока в Вильнюс пускают украинцев с разрешением на временное или постоянное проживание (leidimas gyventi), обладателей литовской национальной визы, супругов или детей граждан Литвы либо же супругов или детей иностранцев, имеющих вид на жительство. А также обладателей вида на жительство в странах ЕС, Великобритании, если в этой стране уровень новых случаев заражения коронавируса в течение последних 14 дней не превышает 25 случаев на 100 тыс населения. Список таких стран литовский минздрав обновляет каждый понедельник.

Въехать могут члены экипажа, работающих в литовских компаниях, занимающихся международными коммерческими перевозками, дипломаты, члены международных организаций и их семьи, художники, участвующие в профессиональных мероприятиях, журналисты, прибывающие с разрешения Министра иностранных дел, медики.

США. Въезд разрешен украинцам, у которых есть действующая американская виза. При этом въезд запрещен для граждан, которые намерены лететь в страну транзитным рейсом через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию либо же находились там в течение последних 14 дней. Это не касается обладателей "зеленой карты", которые возвращаются из Украины.

Въезд в страны СНГ

Беларусь. Въезд разрешен всем гражданам Украины, но по прибытии нужно пройти 14-дневную самоизоляцию в домашних условиях. Требование не распространяется на водителей-грузоперевозчиков

Молдова. Разрешен въезд членам семей граждан Молдовы, обладателям долгосрочной визы, вида на жительство, водителям-грузоперевозчикам в случае транзита; иностранцам, въезжающим в страну с целью лечения или оздоровления (при наличии документа).

Восток, Азия, Африка

Таиланд. С 1 июля туда пускают иностранцев, в том числе украинцев, у которых есть рабочая виза, вид на жительство, а также студентов.

Иран. Въезд гражданам Украины разрешен при наличии визы. Ее можно оформить в международных аэропортах Ирана.

Ирак. Въезд разрешен при наличии визы

Южный Судан. Въезд разрешен при наличия серификата о тесте на коронавирус и прохождения 14-дневной обсервации

Эфиопия. Въезд разрешен при наличии визы и согласия на обсервацию.

Полной информацией о том, могут ли украинские граждане посещать ту или иную страну, располагают иностранные консульства в Украине. При планировании поездки до оплаты билетов и других расходов лучше туда позвонить и уточнить, разрешен ли въезд, какие санитарные требования по прибытию.

Перестраховаться таким образом лучше по той причине, что сейчас недобросовестные операторы торгуют турами в страны, куда украинцы поехать не могут. Как не стать жертвой таких мошенников - читайте здесь.

Почему Евросоюз не открывает двери для украинцев

В последние дни июня многие украинцы ждали решения - пустят ли их в страны Европейского союза и разрешат ли свободно передвигаться внутри ЕС. Именно в конце июня ЕС формировал "красный" и "зеленый" списки государств для свободного въезда.

Но в итоге Евросоюз не внес Украину в "зеленый" список, страна не прошла эпидемиологические критерии. Заболевших в стране на 100 тысяч населения за последние 14 дней больше, чем в среднем по Европе, почти весь июнь была отрицательная. Поэтому пока въезд в большинство стран ЕС пока невозможен.

Киев пытался снизить цифры заболевших, чтобы ЕС открыл свои границы. Власти резко уменьшили охват тестирования - с 12 177 ПЦР-тестов 27 июня до 9645 тестов 28 июля. Значительно меньше исследований делалось как раз те дни, когда европейцы должны были принимать решение по Украине. Однако подтасовка данных не помогла. Поболее подробно об этом - в материале "Страны".