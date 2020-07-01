Пассажиров киевского метро хотят заставить задуматься об экологических проблемах. На станции метро "Днепр" появится скульптура медузы из пластиковых пакетов. Изваяние почти в человеческий рост "Медуза LPDE" авторства ZiguraArt (Никита и Егор Зигура) является частью проекта "Среда обитания. Манифест 2020" Всемирного фонда природы WWF Украины. Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в соцсети.

"Она (скульптура - Ред.) заставляет осмыслить проблематику загрязнения водоемов, и провоцирует подумать о том, что остается после нас для следующих поколений", - цитируют в сообщении авторов проекта.

Также в сообщении говорится, что метрополитен, как самый экологичный транспорт, не мог не поддержать такой проект.

"И станция выбрана не случайно. Состояние Днепра критически важно не только для столицы, но и многих других регионов Украины. Но даже частные рыбаки и отдыхающие на набережной часто оставляют после себя мусор на дорожках и в воде, не говоря уже о предприятиях", - говорится в сообщении.

Медузу расположат в портале "Мир" рядом с монументом женщины и голубей, где она простоит до 30 августа.

"К ней нельзя будет подойти, только увидеть за стеклом. Поскольку в жизни мы также как не видим, что там под водой, но все больше ужасаемся, когда появляются сюжеты об островах пластика и прочего хлама в реках, морях и океанах ", - цитируют в сообщении заместителя начальника столичной подземки Наталью Макогон.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из-за звонка "минера" закрыли три станции метро на красной и зеленой ветках.

Также мы сообщали, что в метро Киева женщины с метлой призывали не верить в коронавирус.