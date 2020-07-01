Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полагает, что на завтрашнем заседании парламента Верховная Рада примет во втором чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом он сказал журналистам в среду, 1 июля, в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я прогнозирую, что завтра до 12 часов закон будет принят", - сказал Арахамия.

Отмечается, что он также прокомментировал большое количество поправок к законопроекту во втором чтении, и добавил, что они - это "способ политически поторговаться".

"Просто сейчас решили, что не будем ни с кем идти на эти переговоры и просто будем идти (рассматривать законопроект - Ред.) в рабочем порядке", - добавил Арахамия.

Напомним, 16 января, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса в Украине. "За" проголосовало 260 нардепов, при том что в начале заседания в зале зарегистрировался 331 народный депутат.

Автором законопроекта №2285-д выступил нардеп от "Слуги народа" Олег Марусяк. Этот документ наделяет парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политики полномочиями определять членов конкурсной комиссии, которая затем избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр. Позже юристы Рады заявили о неконституционности данного законопроекта.