"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает власть отказаться от принятия законопроекта "О медиа", который, по мнению партии, может уничтожить свободу слова в Украине и поставить под контроль независимые СМИ.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

В "Оппоплатформе" считают, что Зе-команда, проталкивая этот законопроект, хочет искоренить любую возможность для критики.

"Уже в конце прошлого года власть пытались покончить со свободой слова. С этой целью правительство и "слуги" в парламенте разработали законопроекты "О медиа" и "О дезинформации". Только острая критика со стороны оппозиции, журналистского сообщества, международных правозащитных организаций вынудили отправить эти антидемократические опусы на доработку. Сегодня, накануне местных выборов, чувствуя свое неминуемое поражение, власть вновь спешит с принятием диктаторского законопроекта №2693 "О медиа", - сказано в заявлении.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявляют, что и после доработки этот законопроект по-прежнему содержит большинство диктаторских норм.

"Вопреки Конституции, Зе-власть пытается узаконить цензуру, расширить полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию по регулированию всего информационного пространства. Превратить этот полностью подконтрольный власти орган в кнут для независимой журналистики. Дать этому бюрократическому монополисту право налагать штрафы, взыскания, блокировать работу СМИ и инициировать расследования против независимых СМИ со стороны силовых органов", - сообщает политсила.

"Оппоплатформа" требует, чтобы законопроект №2693 "О медиа" был снят с повестки дня работы парламента как антидемократический и не отвечающий нормам современного цивилизованного государства.

Напомним, новый проект скандального закона о медиа будет зарегистрирован в Верховной Раде после 1 июля.

Также мы писали, что НСЖУ призвал Раду не допускать ошибок "врага прессы" Бородянского и снять с рассмотрения законопроект о медиа.

"Страна" подробно разбиралась, как переписали закон о медиа.