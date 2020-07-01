В Киеве неизвестный мужчина сжег флаг Российской Федерации около посольства России, в котором сейчас проходит голосование по поправкам в Конституцию.

Об этом в среду, 1 июля, сообщает РИА Новости.

По информации собеседника агентства, мужчина сжег флаг, после чего ушел. Полиция его не задержала. Также, возле дипломатического представительства около 10:00 прошел небольшой пикет, в котором приняли участие около 10 человек. "Звучали антироссийские высказывания. Потом разошлись", — рассказал дипломат.

Также сообщается, участки для голосования по поправкам в Конституцию, кроме Киева, работают в Одессе, Харькове и Львове. По словам дипломатов, обстановка на них спокойная.

Напомним, общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно. Среди предложенных поправок — "обнуление" сроков Владимира Путина и право переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным и другие.

Как сообщалось, 28 июня сайт для голосования по поправкам в Конституцию России подвергся DDoS-атакам из Британии и Сингапура.