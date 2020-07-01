На должность "мовного омбудсмена" рассматриваются три кандидатуры: Тарас Креминь (идеолог тотальной украинизации школ), Святослав Литинский (активный сторонник экс-президента Петра Порошенко) и Светлана Бронникова (профессор в "могилянке").

Кабмин заслужал всех претендентов на должность уполномоченного по защите государственного языка на заседании в среду, 1 июля.

Стоит отметить, что сегодня правительство рассмотрело презентации кандидатов.

"У нас сегодня есть возможность заслушать кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Эти три кандидатуры были представлены Министерством культуры (Бронникова), Министерством юстиции (Литинский) и уполномоченным ВРУ по правам человека (Креминь)", - заявил Шмыгаль.

Во время заседания кандидаты также рассказали о своем видении первоочередных шагов на этой должности.

"После публичного обсуждения и проведения спецпроверки мы пригласим кандидатов на заседание правительства, состоится обсуждение и принятие решения о назначении", - добавил он.

Примечательно, что кандидатура Светланы Бронниковой на пост "мовного омбудсмена" сегодня прозвучала впервые. Ранее она работала заведующей кафедрой языковой подготовки и коммуникации в публичном управлении в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, а сейчас является профессором в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Второй кандидат, Тарас Креминь, выходец из Николаевской области. Он работал комитете образования и науки Верховной Рады. Там он занимался вопросами образования переселенцев и жителей подконтрольного Донбасса. Отметим, что именно на этот период приходится тотальная украинизация местных школ. Он также является соавтором "драконовского" закона о языковой политике, который принял Петр Порошенко на излете своего президентства. Оба документа критиковались в Евросоюзе за нарушение прав языковых меньшинств.

Последний претендент на должность "языкового инспектора" - Святослав Литинский, уроженец Львова, доктор философии Львовского университета, который уже долгие годы заваливает исками магазины, министров и президентов за любое сказанное по-русски слово. В 2017 году он был активистом Львовской городской организации партии "БПП Солидарность". Также стоит отметить своеобразный юмор Литинского. Так, тех, кто нарушает закон об украинизации, он угрожал отправить в "Литинскую исправительную колонию". Кроме того, он называет русских "свинособаками".

Ранее "Страна" уже поговорила со Святославом Литинским, когда стало известно, что он может занять вакантную должность.