Адвокаты экс-президента Петра Порошенко, подозреваемого в производстве о назначении замглавы Службы внешней разведки, которому 1 июля суд продолжил избирать меру пресечения, объявили отвод группе прокуроров по делу, а также потребовали вызов в суд для генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, адвокат экс-президента Игорь Головань огласил ходатайство об отводе группы прокуроров - процессуальных руководителей по делу. В свою очередь следственный судья Сергей Вовк заявил, что защита может заявлять отвод лишь тем прокурорам, которые присутствуют непосредственно на судебном заседании.

"Мы настаиваем на рассмотрении заявления, так как Венедиктова согласовала подозрение. И настаиваем на вызове Венедиктовой в суд", - сказал Головань.

А по словам адвоката Ильи Новикова, суду следует решить вопрос по данному ходатайству, поскольку накануне генпрокурор в своем видеообращении пригласила Порошенко в суд, "чтобы доказать свою невиновность в суде", и это утверждение Венедиктовой противоречит презумпции невиновности.

Сам Порошенко заявил, что генпрокурор Венедиктова, по его мнению, понимает абсурдность открытых против него дел, однако боится в открытую об этом говорить, поскольку помнит судьбу своего предшественника. Экс-президент сказал, что Рябошапку уволили из-за того, что он назвал возбужденные производства "юридическим трэшем".

Порошенко также взял с собой книгу "Судебные речи и статьи советских обвинителей" Вышинского, зачитав одну из реплик прокурора СССР 30-ых годов: "Царицей доказательств – есть чистосердечное признание". После этого он заявил, что его приказы привели к освобождению значительной части Донбасса и госизмену ему можно было вменять, если бы он этого не сделал.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Печерском суде, где Порошенко избирают меру пресечения по делу Семочко.

Отметим, что изначально в Офисе генпрокурора заявляли, что будут требовать взять Петра Порошенко под стражу, однако во время суда 18 июня представитель стороны обвинения потребовала для него личное обязательство с запретом покидать Украину вместо ареста.

Также мы писали, что сегодня, 1 июля, перед судом Порошенко побывал в Госбюро расследований. Позже в ГБР заявили, что он отказался давать показания и получать повестки на новые допросы.