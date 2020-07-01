Проект "Северный поток-2" должен быть завершен. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель и раскритиковала санкции, которые США готовит против строительства нового трубопровода, назвав их несоответствующими правовым представлениями Германии, передает ТАСС.

"Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям. Нужно признать, что строительство затруднено, и мы все равно считаем, что правильно будет доделать этот проект. В этом ключе мы действуем", - сказала Меркель.

Таким образом, она снова озвучила официальную позицию ФРГ, согласно которой "Северный поток 2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую".

"Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы и не лишать ее транзита российского раза и транзитных пошлин", - сказала канцлер.

Напомним, новые санкции США против "Северного потока-2 затронут более 120 компаний.

Также мы сообщали, что президент США Трамп утвердил план вывода 9,5 тысяч американских военных с территории Германии.