Офис президента Украины готовит новый законопроект, который предусматривает ввод наказания за публикацию секретных разговоров чиновников.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии Washington Post.

По словам Ермака, это необходимо, чтобы "защитить государственную безопасность". Также он подчеркнул, что в ОП рассматривают это как прямое нарушение национальной безопасности Украины.

"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства (Речь в разговоре идет о записях переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена - Ред.). И неважно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", - заявил глава ОП.

Как отмечает издание, введение наказания могло бы успокоить международных дипломатов, встревоженных тем, что в Украине, по-видимому, трудно сохранять конфиденциальность разговоров на высоком уровне.

Кроме того, это могло бы защитить президента Владимира Зеленского и его команду от разрушительных утечек или кампаний дезинформации. В то же время такая мера может поднять тревогу среди журналистов и антикоррупционных активистов, если она не позволит им показывать записи с коррупцией государственных чиновников, судей, прокуроров и других лиц.

Напомним, 19 мая нардеп Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров экс-президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом, которые могут свидетельствовать о его влиянии на Украину. В связи с этим Офис генпрокурора завел дело о госизмене Порошенко.

Ранее в подобный скандал попал и сам Ермак, после того, как в сеть попали пленки разговора его брата Дениса. На них он предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

В связи с пленками было заведено уголовное дело, которое отфутболивали друг другу НАБУ, Нацполиция и СБУ. Позднее самого депутат Гео Лероса, который опубликовал пленки, президент Украины Владимир Зеленский назвал аферистом.

В середине июня НАБУ открыло уголовное производство против Андрея Ермака по этому делу.