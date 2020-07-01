В Кировоградской области трое абитуриентов из-за сломанного транспорта не успели попасть на экзамен. Им пришлось толкали автобус, который заглох посреди дороги.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube, 30 июня.

Отмечается, что в областном управлении образования проводят расследование, по собственному ли желанию дети толкали автобус, или их заставили это делать. Также сообщили, что выпускники будут проходить тестирование на дополнительной сессии.

Выпускники толкают автобус по дороге на ВНО. Видео: Youtube-канал

Ранее мы писали, что в этом году в Украине планируют снизить порог сдачи ВНО из-за эпидемиологической ситуации. Решение будет принято до того, как участники получат результаты.

Также "Страна" сообщала, что нужно знать выпускникам про ВНО-2020.