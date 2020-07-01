В среду, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский внесет в Раду законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" - так называемый закон об "инвестиционных нянях".

Об этом в Facebook сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

По ее словам, документ поможет предоставить ряд стимулирующих инструментов государственной поддержки инвестиционным проектам.

Законопроект предусматривает:

закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины на 15 лет,

назначение инвестиционного менеджера, уполномоченного на сопровождение инвестора в процессе подготовки и реализации проекта;

предоставление налоговых льгот – освобождение от уплаты налога на прибыль, освобождение от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину нового оборудования;

упрощенное предоставление в пользование земельных участков, необходимых для реализации проекта;

строительство/реконструкция смежной инфраструктуры за счет государства (автомобильные дороги, электрические и газовые, тепловые сети, водные сети, инженерные коммуникации и т.д.).

"Хочу отметить, что общий объем государственной поддержки будет составлять до 30% от суммы инвестиций в проект", - написала Ковалив.

Поддержку смогут получить украинские и иностранные инвесторы при условиях:

сума инвестиций - минимум 30 млн евро,

создание минимум 150 новых рабочих мест со средней зарплатой работников не менее чем на 15% выше средней зарплаты в соответствующей сфере в регионе,

срок реализации проектов - 5 лет,

срок действия специального инвестиционного договора с правительством Украины – 15 лет.

"Хочу отметить, что государственная поддержка инвестиций – это важный фактор для инвесторов при выборе рынка для инвестирования. Это служит сигналом для инвесторов, что правительство соответствующей страны готов к долгосрочному сотрудничеству. Опыт соседних стран показывает, что наличие инструментов государственной поддержки является существенным конкурентным преимуществом в контексте наращивания объема стратегических инвестиционных проектов. За последние 20 лет Украиной привлечено в среднем в 3 раза меньше инвестиций, чем странами-соседями", - сообщила Ковалив.

Напомним, Зеленский пообещал открыть офис "инвестнянь" под руководством экс-главы правительства Аджарии.

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