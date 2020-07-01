Правительство хочет обязать украинцев, которые находятся в общественных местах и транспорте без масок, заплатить штраф. За нарушение карантина чиновники планируют штрафовать и владельцев заведений, которые позволили своим гостям не надевать средство индивидуальной защиты.

С таким предложением к Верховной Раде на сегодняшнем заседании Кабинета министров выступил министр юстиции Денис Малюська.

"Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины - ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно - ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок", - заявил глава Минюста.

По его словам, ответственность за данное правонарушение должна быть закреплена в кодексе об административном правонарушении и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

"Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие - по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушение карантина. Для юридических лиц суммы большие - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен)", - добавил Малюська.

При этом точную сумму штрафов для физических лиц глава Минюста не обнародовал.

Напомним, что недавно в Верховную Раду Украины не пустили представителей правоохранительных органов, которые прибыли для составления протоколов за нарушение народными депутатами правил карантина.

Ранее мы писали, что в Мелитополе Запорожской области правоохранители привлекли к ответственности полицейского за нарушение карантинных ограничнений. Он посещал супермаркет без маски. Теперь он может заплатить солидный штраф.

О том, как штрафуют в Украине за нарушение карантина, мы писали в отдельном материале.