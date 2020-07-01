Экс-президент Петр Порошенко в среду, 1 июля, прибыв на допрос в ГБР в качестве подозреваемого по делу о назначении Семочко первым замглавы Службы внешней разведки, отказался от дачи показаний.

Об этом со ссылкой на начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачка пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", - сказал Приймачок.

По словам Приймачка, бывшего президента также уведомили о необходимости прибытия к следователю. Также экс-президенту сообщили о возможном продления срока досудебного расследования дела о назначении Семочко. Копию соответствующего ходатайства вручили адвокату Порошенко.

Ходатайство о продлении сроков досудебного расследования до шести месяцев будет рассмотрено Печерским районным судом, отдельно от рассмотрения ходатайства об избирании меры пресечения.

Напомним, Порошенко вышел из ГБР и возглавил колонну сторонников, которая направляется к Печерскому суду. Происходящее в здании Госбюро расследований он комментировать не стал.

Также мы ведем онлайн-репортаж о происходящем в Печерском суде, где Порошенко избирают меру пресечения по делу Семочко.