В Черкассах от коронавируса скончался 52-летний заведующий хирургическим отделением поликлиники. Мужчина был госпитализирован, однако спасти ему жизнь не удалось. Об этом сообщается на странице Черкасской ОГА в соцсети.

"Из-за осложнений после COVID-19 ушел из жизни заведующий хирургическим отделением филиала №2 КНП "Консультативно-диагностической поликлиники" Олег Гайда. Олег Михайлович был госпитализирован в Черкасскую областную больницу с диагнозом "коронавирус", 30 июня из-за осложнения от болезни он умер", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, жена Олега Гайды также инфицирована коронавирусом. А 18 июня от осложнений Covid-19 умер брат Олега Михайловича - начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда.

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