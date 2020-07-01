В Украине запустили портал для туристов с правилами и подсказками для путешествующих
В Украине со вчерашнего дня, 30 июня, начал работу единый информационный портал Visit Ukraine для туристов, путешествующих по странах. В нем размещена вся необходимая информация о правилах соблюдения карантина, поведения в аэропортах и прочее.
Об этом говорится в пресс-релизе туристической ассоциации Visit Ukraine.
"Портал разработан при поддержке Государственного агентства развития туризма, Государственной пограничной службы Украины, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел Украины. Веб-ресурс ориентирован на иностранных туристов, которые планируют посетить Украину, а также украинцев, выезжающих за границу", - говорится в сообщении.
На портале Visit Ukraine размещена самая актуальная информация:
- о правилах пересечения украинской границы;
- правилах въезда украинцев в страны мира;
- перечне стран "зеленой" и "красной" зоны;
- правилах адаптации карантина, обсервации/самоизоляции;
- правилах поведения в аэропортах;
- правилах пребывания в городах, отелях, общественных местах, учреждениях питания;
- оказании помощи в установке, авторизации и пользовании мобильным приложением "Дий вдома".
Как сообщается, на портале есть горячая линия для туристов. Также на странице можно приобрести медицинский страховой полис украинских компаний, который покрывает лечение Covid-19 и обсервацию.
Кроме того, вся информация на ресурсе обновляется ежедневно и, для удобства, излагается на трех языках – украинском, английском и русском. На всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропортах, в пунктах пропуска будут размещены QR-коды, которые позволят перейти автоматически на информпортал и получить консультацию и всю необходимую информацию.
Зайти на портал можно по адресу visitukraine.today.
Ранее мы писали, что в МИД Украины запустили интерактивную карту, с рекомендациями о правилах посещения гражданами Украины иностранных государств на время пандемии.