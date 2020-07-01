В Украине со вчерашнего дня, 30 июня, начал работу единый информационный портал Visit Ukraine для туристов, путешествующих по странах. В нем размещена вся необходимая информация о правилах соблюдения карантина, поведения в аэропортах и прочее.

Об этом говорится в пресс-релизе туристической ассоциации Visit Ukraine.

"Портал разработан при поддержке Государственного агентства развития туризма, Государственной пограничной службы Украины, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел Украины. Веб-ресурс ориентирован на иностранных туристов, которые планируют посетить Украину, а также украинцев, выезжающих за границу", - говорится в сообщении.

На портале Visit Ukraine размещена самая актуальная информация:

о правилах пересечения украинской границы;

правилах въезда украинцев в страны мира;

перечне стран "зеленой" и "красной" зоны;

правилах адаптации карантина, обсервации/самоизоляции;

правилах поведения в аэропортах;

правилах пребывания в городах, отелях, общественных местах, учреждениях питания;

оказании помощи в установке, авторизации и пользовании мобильным приложением "Дий вдома".

Как сообщается, на портале есть горячая линия для туристов. Также на странице можно приобрести медицинский страховой полис украинских компаний, который покрывает лечение Covid-19 и обсервацию.

Кроме того, вся информация на ресурсе обновляется ежедневно и, для удобства, излагается на трех языках – украинском, английском и русском. На всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропортах, в пунктах пропуска будут размещены QR-коды, которые позволят перейти автоматически на информпортал и получить консультацию и всю необходимую информацию.

Зайти на портал можно по адресу visitukraine.today.

Ранее мы писали, что в МИД Украины запустили интерактивную карту, с рекомендациями о правилах посещения гражданами Украины иностранных государств на время пандемии.