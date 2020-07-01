Вооруженные силы Украины занимаются повышением боевых возможностей в направлении аннексированного Крыма.

Об этом заявил командующий Операции объединенных сил Сергей Наев в комментарии "РБК-Украина".

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая", - заявил он.

По его словам, разведка Украины не располагает данными об активизации российских войск со стороны Крыма. В то же время, Москва готовится провести там масштабные военные учения "Кавказ 2020".

Напомним, ранее бывший командующий силами США в Европе генерал Бена Ходжес заявил, что Россия может предпринять попытку захватить дамбу в Херсонской области, которая не пропускает в Крым воду. Позже об этом же предупредили в МИД Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России.